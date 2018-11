Berlin (dpa) - Die Pilotenvereinigung Cockpit will auf weitere Streiks bei der Lufthansa in den nahenden Osterferien verzichten. Das sagte Cockpit-Sprecher Jörg Handwerg im rbb Inforadio. In vielen Bundesländern beginnen die Osterferien am 14. April und dauern zwei Wochen. Wegen des Streiks hat die Lufthansa 3800 Flüge im Streikzeitraum abgesagt. Der Ausstand soll von morgen bis Freitag dauern. Der Arbeitskampf trifft damit zumindest die Osterferien in Niedersachsen und Bremen, die dort bereits am Donnerstag beginnen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.