New York (AFP) Der US-Internetkonzern Yahoo verhandelt laut "Wall Street Journal" über den Kauf des Video-Dienstes News Distribution Network (NDN). Yahoo könnte rund 300 Millionen Dollar für das Unternehmen zahlen, berichtete die Zeitung am Montag. Eine Einigung könne erst in einigen Wochen erfolgen oder auch noch scheitern. Yahoo könnte sich mit NDN besser gegen den Konkurrenten Google und dessen erfolgreiches Video-Portal Youtube positionieren. Yahoo wollte den Bericht nicht kommentieren; bei NDN war niemand erreichbar.

