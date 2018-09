Kairo (AFP) Zwei Stunden nach dem tödlichen Anschlag auf Polizisten in Kairo ist in der ägyptischen Hauptstadt eine dritte Bombe explodiert. Der Sprengsatz detonierte am Mittwoch in einem Park vor der Universität, wie ein AFP-Reporter berichtete. Mehrere am Boden liegende Menschen waren danach zu sehen.

