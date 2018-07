Perth (AFP) Dreieinhalb Wochen nach dem rätselhaften Verschwinden von Flug MH370 von Malaysia Airlines ist am Mittwoch ein britisches U-Boot im Indischen Ozean eingetroffen, um bei der Suche nach Wrackteilen zu helfen. Nachdem bislang nur Schiffe, Flugzeuge und Hubschrauber zum Einsatz kamen, hoffen die australischen Behörden, von denen die Suche koordiniert wird, nun auf Fortschritte. Sie warnen aber zugleich vor zu großen Erwartungen. Am Dienstagabend gaben sie zuletzt an, weiterhin keine Spur von dem Flugzeug entdeckt zu haben.

