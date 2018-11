Frankfurt/Main (dpa) - Ein neues Rekordhoch im US-Börsenindex S&P 500 hat auch deutsche Aktien am Mittwoch weiter nach oben getrieben. Der Dax kletterte im frühen Handel um 0,15 Prozent auf 9618 Punkte.

Der deutsche Leitindex blieb in der dritten Woche im Plus auf Kurs in Richtung seines Höchststandes von Ende Januar bei 9794 Punkten. Der MDax rückte um 0,20 Prozent auf 16 639 Zähler vor, der TecDax stieg um 0,49 Prozent auf 1271 Punkte. Der EuroStoxx 50, der sich auf dem höchsten Niveau seit Herbst 2008 bewegt, verbesserte sich um 0,14 Prozent.

Bereits in Asien waren die meisten Börsen der guten Vorlage von der Wall Street gefolgt. Der Trend wieder steigender Risikofreude nach der zwischenzeitlichen Verunsicherung durch die Krim-Krise halte an, hieß es am Markt. Besonders im Blick stehen am Nachmittag Daten zur Beschäftigung im US-Privatsektor, die als Indikator für den großen Arbeitsmarktbericht am Freitag gelten. Am Donnerstag drängt sich die EZB noch mit ihrer Leitzinsentscheidung dazwischen.

Auf Unternehmensseite stand am Morgen einerseits der Autosektor nach überwiegend starken US-Absatzzahlen im März im Blick. «Dabei haben alle deutschen Hersteller mit Ausnahme von VW eine sehr solide Entwicklung verzeichnet», sagte ein Händler. Die Papiere aller Autohersteller zogen an.

Ebenfalls nach oben ging es für die Titel der Deutschen Post nach der Veröffentlichung langfristiger Unternehmensziele. Sie stiegen an der Dax-Spitze um mehr als drei Prozent. Gegen den Trend sackten hingegen Anteile der Deutschen Börse um zweieinhalb Prozent ab, nachdem strafrechtliche Ermittlungen gegen die Tochter Clearstream Banking in den USA bekanntgeworden waren.