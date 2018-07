Washington (AFP) Der Norden Chiles ist von einem starken Erdbeben erschüttert worden. Die US-Erdbebenwarte gab die Stärke des Bebens am Dienstag mit 8,0 an. Das Zentrum lag demnach gut 80 Kilometer von der nördlichen Hafenstadt Iquique entfernt in einer Tiefe von zehn Kilometern im Pazifik. Für Chile, Peru und Ecuador wurde eine Tsunamiwarnung herausgegeben. Über mögliche Opfer oder Schäden lagen keine Angaben vor.

