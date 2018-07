Berlin (AFP) SPD-Parlamentsgeschäftsführerin Christine Lambrecht hat die am Dienstag ausgehandelte Einigung zwischen der Koalition und den Grünen über Minderheitenrechte im Bundestag begrüßt. "Es ist mir wichtig, dass es in einer lebendigen Demokratie auch eine starke Opposition gibt", sagte Lambrecht am Mittwoch in Berlin. Sie sprach von einer "guten Lösung", auch wenn die Linksfraktion dieser im Geschäftsordnungsausschuss nicht zugestimmt habe.

