Berlin (AFP) Ein Geschenk von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an Chinas Staatspräsidenten Xi Jinping hat in den dortigen sozialen Medien für heftige Debatten gesorgt. Die aus dem 18. Jahrhundert stammende Karte zeigt Chinas Grenzen zur Zeit der Qing-Dynastie. Darauf werden offenbar die Provinzen Xinjiang, Tibet, die Innere Mongolei und die Mandschurei als nicht zum chinesischen Kernland gehörend dargestellt. Vize-Regierungssprecher Georg Streiter wies am Mittwoch Annahmen zurück, Merkel habe mit dem Präsent eine Anspielung machen wollen. Niemand bekomme von der Bundesregierung "etwas geschenkt, das ihn vor den Kopf stoßen könnte".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.