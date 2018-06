Kassel (AFP) Die Jobcenter dürfen Arbeitslosen in einer Eingliederungsvereinbarung kein Geld für den Lebensunterhalt zusagen. Tun sie es doch, können Arbeitslose sich später darauf nicht berufen, wie am Mittwoch das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel entschied. Für den klagenden Studenten bedeutet das Urteil, dass er keinen Anspruch auf die ihm zugesagten Leistungen hat. (Az. B 4 AS 26/13 R)

