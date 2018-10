Multan (AFP) Nach zweiwöchiger Haft wegen angeblicher Verletzung von Visums-Auflagen hat die pakistanische Polizei eine deutsche Touristin wieder freigelassen und sich bei ihr entschuldigt. Wie ein Polizeivertreter am Mittwoch mitteilte, hatte sich die junge Frau zu einem religiösen Fest in einem sensiblen Sicherheitsgebiet aufgehalten, ohne vorher eine Genehmigung dafür eingeholt zu haben. In dem rund 600 Kilometer südwestlich von Islamabad gelegenen Bezirk steht nach Angaben von Nichtregierungsorganisationen unter anderem eine Uran-Anlage.

