Köln (AFP) Die für die Erde besonders gefährlichen Asteroiden aus Metall könnten in unserem Sonnensystem häufiger vorkommen als bisher gedacht. Dies fanden Planetenforscher des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) bei der Auswertung von Daten eines NASA-Weltraumteleskops heraus, wie das DLR am Mittwoch in Köln mitteilte. "Unsere Ergebnisse deuten auf eine höhere Anzahl von metallischen Objekten im Sonnensystem hin, als wir bisher vermutet haben", erklärte der DLR-Asteroidenforscher Alan Harris.

