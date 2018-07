Athen (AFP) Der für die Finanzmarktregulierung zuständige EU-Kommissar Michel Barnier hat seine Forderung bekräftigt, europäischen Großbanken den Eigenhandel zu untersagen. Es gehe darum, die "spekulativsten Geschäfte der Banken zu verbieten, die keinen Bezug zur Wirtschaft haben", sagte Barnier am Mittwoch in Athen. "Die benutzen das Geld ihrer Kunden ohne zu fragen und ohne sie zu entlohnen für nichts anderes als reine Spekulation." Barnier äußerte sich bei einem Treffen der EU-Finanzminister in der griechischen Hauptstadt, auf dem das Thema beraten wurde.

