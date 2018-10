Brüssel (AFP) Deutschland und Frankreich wollen gemeinsam die Zusammenarbeit Europas mit Afrika voranbringen. Beide Länder wollten auch in diesem Bereich "Motor der gemeinsamen Entwicklung" sein, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch bei einem EU-Afrika-Gipfel in Brüssel. Wichtiges Thema war auch der blutige Konflikt in der Zentralafrikanischen Republik, wohin die EU nun eine Militärmission entsenden will.

