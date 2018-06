Athen (AFP) Das finanziell angeschlagene Griechenland will unbedingt ein drittes Rettungsprogramm mit strengen Auflagen vermeiden und stattdessen ungenutzte Hilfsgelder verwenden. Wie ein ranghoher Vertreter des griechischen Finanzministeriums am Mittwoch in Athen sagte, sind noch elf Milliarden Euro ungenutzt, die eigentlich zur Rekapitalisierung griechischer Banken gedacht waren. "Diese elf Milliarden Euro können Griechenland vor einem dritten Programm bewahren", sagte der Regierungsvertreter nach einem zweitägigen Treffen der europäischen Finanzminister in der griechischen Hauptstadt.

