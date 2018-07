Berlin (AFP) Mit einer Kühlschrank-Tauschaktion will Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) einkommensschwachen Familien beim Stromsparen helfen. Im Zuge des Programms "Stromspar-Check Plus" sollen binnen zwei Jahren bis zu 16.000 alte Geräte mit hohem Stromverbrauch durch moderne energiesparende Kühlgeräte ersetzt werden, wie das Bundesumweltministerium am Mittwoch zum Auftakt der Aktion in Berlin mitteilte. Das Pilotprojekt startet demnach bundesweit an zunächst 67 Standorten, in den nächsten Monaten sollen es rund doppelt so viele werden. Rund fünf Millionen Kilowattstunden Strom könnten damit pro Jahr eingespart werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.