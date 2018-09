Brüssel (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat zu einer positiveren Sicht auf den afrikanischen Kontinent aufgerufen. Es müsse darum gehen, "dass wir vor allen Dingen die Chancen sehen wollen und nicht immer nur die Probleme", sagte Merkel am Mittwoch vor einem EU-Afrika-Gipfel in Brüssel. Bei der Zusammenarbeit beider Kontinente gehe es um "mehr Handel, mehr Investitionen und mehr Befähigung, dass die afrikanischen Probleme auch von Afrikanern selbst gelöst werden können". Europa könne Afrika "Hilfe zur Selbsthilfe" anbieten, dabei müsse "in die Menschen" investiert werden.

