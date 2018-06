Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reist am Freitag kommender Woche nach Athen. Das kündigte der stellvertretende Regierungssprecher Georg Streiter am Mittwoch in Berlin an. Geplant ist demnach ein Treffen mit dem griechischen Ministerpräsidenten Antonis Samaras. Merkel hatte Griechenland zuletzt im Oktober 2012 besucht, die Visite war von heftigen Protesten gegen die Kanzlerin und die EU-Sparpläne begleitet gewesen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.