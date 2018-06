Berlin (AFP) Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) will ein Gesetz zur Tarifeinheit noch in diesem Jahr beschließen. "Wir wollen die Tarifeinheit wieder herstellen", sagte Nahles am Mittwoch bei der Vorstellung des Gesetzespakets zum Mindestlohn und zur Stärkung der Tarifautonomie in Berlin. Im jetzigen Gesetz sei die Tarifeinheit noch nicht enthalten, da die Sache kompliziert sei. Die Koalition werde dies jedoch in Angriff nehmen und arbeite an der Umsetzung.

