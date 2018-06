Osnabrück (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hofft auf einen fairen und friedlichen Verlauf der bevorstehenden Präsidentschaftswahl in Afghanistan. Das Jahr 2014 könne für das Land am Hindukusch zu einer Wegscheide werden, sagte Steinmeier der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Mittwoch. Wenn der Urnengang am Samstag transparent und frei verlaufe, könne dies den Weg für einen politischen Neuanfang und für wichtige Entscheidungen über die Zukunft Afghanistans frei machen.

