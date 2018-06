Athen (AFP) Bundesbankpräsident Jens Weidmann und Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) haben Frankreichs neue Regierung ermahnt, sich an die mit der EU vereinbarten Vorgaben zur Verringerung des Haushaltsdefizits zu halten. Frankreich müsse sich seiner Verantwortung für das Funktionieren weiterhin bewusst sein, sagte Weidmann am Mittwoch in Athen. Schäuble pflichtete EU-Wirtschaftskommissar Olli Rehn bei, der Paris daran erinnert hatte, dass die Frist zum Abbau des Defizits bereits zweimal verschoben wurde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.