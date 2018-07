Frankfurt/Main (AFP) In dem bereits seit Jahren laufenden Ermittlungsverfahren um millionenschweren Steuerbetrug mit CO2-Emissionszertifikaten hat die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main zwei weitere Anklagen erhoben. Zwei Briten sollen sich wegen Steuerhinterziehung vor dem Landgericht Frankfurt verantworten, wie die Anklagebehörde am Mittwoch mitteilte. Sie sollen an einem Umsatzsteuerkarussell mitgewirkt haben. Im Dezember 2011 hatte das Landgericht Frankfurt bereits sechs Angeklagte zu Haftstrafen zwischen drei Jahren und sieben Jahren und zehn Monaten verurteilt, weil sie sich auf diese Weise 300 Millionen Euro erschlichen hatten.

