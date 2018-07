München (SID) - Eishockey-Bundestrainer Pat Cortina vertraut in den Vorbereitungsspielen auf die Weltmeisterschaft in Minsk/Weißrussland gegen Frankreich am 10. April in Weißwasser (19.45 Uhr) und am 11. April in Crimmitschau (20.00 Uhr/jeweils Sport 1) auf die Dienste von sechs Neulingen.

Die Offensivspieler Toni Ritter (23/EHC München), Dominik Kahun (18/Sudbury Wolves), Leon Draisaitl (18/Prince Albert Raiders) und Mirko Höfflin (21/Adler Mannheim) sowie Verteidiger Henry Haase (20/Eisbären Berlin) und Torhüter Andreas Jenike (25/Thomas Sabo Ice Tigers) könnten gegen den ebenfalls für die WM qualifizierten Nachbarn ihr Debüt feiern.

Insgesamt berief Cortina 28 Spieler für die beiden Vorbereitungsspiele auf die WM, die vom 9. bis 25. Mai stattfindet. Nicht mit von der Partie sind die Spieler der Play-off-Halbfinalisten in der Deutschen Eishockey Liga (Hamburg Freezers, Kölner Haie, Grizzly Adams Wolfsburg und ERC Ingolstadt) sowie die deutschen NHL-Profis.

Ebenfalls neu im Kreis der Nationalmannschaft ist Helmut de Raaf als Co-Trainer. Der ehemalige Nationaltorhüter fungiert beim EHC München als Assistenz-Coach.