Santiago de Chile (dpa) - Nach dem schweren Erdbeben und dem Tsunami-Alarm sind in Chile mehr als 900 000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Das teilte der Katastrophenschutz (Onemi) am Mittwoch in der Hauptstadt Santiago de Chile mit.

Die Behörden hatten landesweit Evakuierungen angeordnet und die Bevölkerung aus Furcht vor Riesenwellen aufgefordert, Schutz in höher gelegenen Gebieten zu suchen. "Es hat keine große Zerstörung gegeben", sagte Onemi-Chef Ricardo Toro nach einem Bericht des Radisosenders Bio Bio in einer ersten Einschätzung.

Der Ozeanographische Dienst der Marine (SHOA) hatte den Tsunami-Alarm in weiten Teilen Chiles aufgehoben. Ausgenommen sind rund ein Dutzend Gebiete im Norden des Landes sowie die zu Chile gehörende Osterinsel. Der Alarm gilt auch weiter in Arica und Iquique, den am stärksten betroffenen Städten. Um Plünderungen zu vermeiden und bei Aufräumarbeiten zu helfen, patrouillierte dort das Militär.

Das Beben am Dienstagabend (Ortszeit) hatte nach Angaben der chilenischen Erdbebenwarte CSN eine Stärke von 8,2. Das Zentrum lag im Meer vor der Küste von Iquique. Nach bisherigen Berichten kamen fünf Menschen ums Leben. Größere Schäden wurden bislang nicht gemeldet.

Chilenische Erdbebenwarte CSN

Bericht Radio Bío Bío

Ozeanographisches Institut der Marine

Bericht Onemi