Freiburg (SID) - Die Fußballerinnen des Bundesligisten SC Freiburg werden ab der kommenden Saison von U17-Nationalspielerin Kim Fellhauer verstärkt. Die 16 Jahre alte Verteidigerin wechselt vom Zweitligisten 1. FC Saarbrücken an die Dreisam.

"Wir sind richtig stolz, dass es uns gelungen ist, mit Kim Fellhauer eines der größten Talente des deutschen Frauenfußballs nach Freiburg zu holen", sagte Managerin Birgit Bauer. Für Trainer Dietmar Sehrig bieten sich in der Defensive weitere Optionen.

"Kim Fellhauer ist eine ganz besondere Spielerin, ein großes Talent", äußerte der 52-Jährige: "Sie ist in der Defensive flexibel einsetzbar, kann sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der Sechserposition spielen. Fellhauer könnte aufgrund ihres jungen Alters noch in der U17 spielen, wird aber gleich zum Bundesligakader dazu stoßen."

Kim Fellhauer kommt nicht allein in den Breisgau. Auch ihr Zwillingsbruder Robin wird ab der kommenden Saison das SC-Trikot tragen. Der linke Verteidiger und U16-Nationalspieler wechselt ebenfalls vom FCS in die Fußballschule des Sport-Clubs.