Madrid (dpa) - Der erneute Einzug ins Halbfinale der Champions League ist für Borussia Dortmund in weite Ferne gerückt. Der Bundesliga-Zweite war am Abend beim 0:3 im Viertelfinal-Hinspiel chancenlos und nimmt eine schwere Hypothek mit in die zweite Begegnung am kommenden Dienstag in Dortmund.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.