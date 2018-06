Tokio (AFP) Mit einer digitalen PR-Kampagne kämpft die größte japanische Mafia-Familie um ein besseres Image und gegen den Mitgliederschwund. Auf einer neuen Internetseite rühmt sich Yamaguchi-gumi gemeinnütziger Wohltaten - und eines entschlossenen Vorgehens gegen den Drogenhandel. Anhand von Fotostrecken wird etwa das Engagement des Verbrecher-Syndikats bei den Aufräumarbeiten nach dem Erdbeben in Kobe 1995 und der Tsunami-Katastrophe im Jahr 2011 gepriesen. Auch beim Müllsammeln entlang eines Flusses am Hauptquartier der Gruppe in Kobe sind die Mafiosi zu beobachten.

