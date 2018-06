Mombasa (AFP) Unbekannte haben am Dienstag in der kenianischen Hafenstadt Mombasa einen bekannten radikalen muslimischen Prediger getötet. Abubaker Schariff Ahmed, auch unter dem Namen Makaburi bekannt, wurde zusammen mit einem jüngeren Begleiter erschossen, wie die Polizei mitteilte. Beide hätten am Straßenrand gestanden, als aus einem vorbeifahrenden Auto heraus das Feuer auf sie eröffnet worden sei. Zu der Tat bekannte sich niemand. Nach Polizeiangaben wurden Ermittlungen eingeleitet.

