New York (dpa) - Die international erfolgreiche Comedy-Serie "How I Met Your Mother" ist in den USA mit einer Rekord-Quote zu Ende gegangen. Den Abschied von der New Yorker Chaos-Clique verfolgten am Montagabend rund 13 Millionen US-Zuschauer, wie Medien berichteten. Dies sei die beste Quote in der neunjährigen Geschichte der Serie gewesen. Fans und Kritiker reagierten allerdings gespalten auf die letzte Folge. Im deutschen Free-TV ist das Serienfinale im Spätsommer bei ProSieben zu sehen.

