Ramallah (AFP) Die Nahost-Friedensverhandlungen sind in eine schwere Krise geraten. Die Palästinenserführung bekannte sich am Mittwoch zwar zur Fortsetzung der Gespräche, hielt aber an ihrem Beschluss fest, sich ab sofort parallel um die internationale Anerkennung eines Palästinenserstaates zu bemühen. Ein israelisches Kabinettsmitglied drohte darauf mit schweren Vergeltungsmaßnahmen. Die US-Regierung zeigte sich von beiden Seiten "enttäuscht".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.