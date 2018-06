Ramallah (AFP) PLO-Generalsekretär Jasser Abed Rabbo hat am Mittwoch versichert, die Palästinenserführung wolle eine Fortsetzung der Bemühungen von US-Außenminister John Kerry um einen Nahostfrieden. Trotz des scheinbaren Abbruchs der Gespräche "hoffen wir, dass Kerry seine Vermittlung in den nächsten Tagen weiterführt. Er kennt die Wahrheit. Wir wollen nicht, dass er seine Bemühungen beendet", sagte Abed Rabbo vor der Presse in Ramallah. Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hatte am Dienstagabend erklärt, er habe Beitrittsgesuche zu 15 internationalen Organisationen und Konventionen unterzeichnet.

