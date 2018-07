Brüssel (dpa) - Die Nato-Außenminister beraten heute zum Abschluss eines zweitägigen Treffens in Brüssel über den künftigen Einsatz von Nato-Truppen in Afghanistan. Ende des Jahres soll der vom Bündnis geführte Kampfeinsatz der Afghanistan-Schutztruppe Isaf beendet werden. Danach will die Nato nur noch mit Ausbildern und Beratern präsent sein. Bisher hat sich allerdings der afghanische Präsident Hamid Karsai geweigert, einen dafür nötigen Vertrag zu unterzeichnen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.