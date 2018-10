St. Petersburg (AFP) Nach der Verabschiedung des umstrittenen russischen Anti-Homosexuellen-Gesetzes im vergangenen Jahr will sich dessen Initiator nun für eine "Sitten-Polizei" einsetzen. Er habe sich mit einem entsprechenden Vorschlag bereits an Innenminister Wladimir Kolokolzew gewandt, sagte der Abgeordnete des Parlaments von St. Petersburg, Witali Milonow, am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Aufgabe dieser Sittenpolizei sei es, "Verstöße gegen die Moral und die traditionellen Werte" zu ahnden.

