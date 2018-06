Vantaa (SID) - Freistil-Spezialist Alexander Semisorow von der RV Rümmingen hat am zweiten Tag der Ringer-EM im finnischen Vantaa die Bronzemedaille verpasst. Semisorow verlor am Abend in der Gewichtsklasse bis 61 kg im kleinen Finale gegen den Ukrainer Wasil Schuptar deutlich mit 5:12 Wertungspunkten. Manuel Wolfer (57 kg) und Laura Mertens (53 kg) waren schon vorzeitig gescheitert.

"Das deutlich anmutende Punktverhältnis täuscht über den knappen Kampfverlauf hinweg, Alexander war nah dran an der Medaille", sagte Bundestrainer Sven Thiele.

Bereits am ersten Tag hatten die deutschen Ringer das erhoffte Edelmetall nur knapp verpasst. Im Freistil in der Klasse bis 97 kg verlor William Harth den Kampf um Bronze ebenso wie Luisa Niemesch in der Klasse bis 58 kg. Beide belegten jeweils den fünften Rang.

Nach den Turbulenzen des vergangenen Jahres mit dem drohenden Olympia-Aus suchen die Ringer in Finnland wieder nach Normalität. Wichtiger als Podestplätze sind dem Deutschen Ringer-Bund (DRB) in Vantaa die Perspektiven der 22 deutschen Starter.

Die EM ist lediglich eine Zwischenstation auf dem Weg zu Olympia 2016 in Rio de Janeiro. Wie die Deutschen werden auch die anderen Nationen testen, bevor die WM im September in Usbekistan zum ersten echten Olympia-Gradmesser wird.