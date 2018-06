Frankfurt/Main (dpa) - Ab Mitternacht soll der Flugbetrieb der Lufthansa für drei Tage lang bestreikt werden. Dazu aufgerufen hat die Pilotengewerkschaft "Vereinigung Cockpit", die sich gegen geringere Übergangsrenten für die rund 5400 Kapitäne und Co-Piloten wendet.

Lufthansa hat wegen der umfassenden Streikdrohung den größten Teil ihres Flugprogramms bis inklusive Freitag abgesagt. Von den rund 3800 Flugstreichungen betroffen sind rund 425 000 Passagiere, von denen ein großer Teil auf andere Verkehrsmittel oder Termine umgebucht werden sollte.

Auch bei der Lufthansa-Tochter Germanwings fallen mehr als die Hälfte der 1332 geplanten Flüge aus. Der verbleibende Rest wird von der nicht bestreikten Gesellschaft Eurowings geflogen.

Die Drehkreuz-Flughäfen München und Frankfurt bereiten sich trotz der frühen Warnungen darauf vor, dass Transitreisende ohne Schengen-Visum in den Transitbereichen stranden könnten. Die Piloten wollten am Mittwochvormittag am Frankfurter Flughafen für ihre Anliegen demonstrieren.

Passagier-Information Lufthansa

Mitteilung VC

Mitteilung Lufthansa zum Streik