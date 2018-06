Charleston (SID) - Die Weltranglisten-15. Sabine Lisicki ist mit Mühe ins Achtelfinale des WTA-Turniers in Charleston/USA eingezogen und trifft nun auf ihre Fed-Cup-Kollegin Andrea Petkovic (Darmstadt). Die Berlinerin Lisicki gewann ihr Auftaktmatch nach einem Freilos in der ersten Runde gegen Vania King (USA) nach 2:06 Stunden mit 7:5, 4:6, 6:3. Petkovic zog am Abend nach einem ungefährdeten 6:0, 6:0 gegen Lourdes Dominguez Lino aus Spanien nach.

Fed-Cup-Spielerin Julia Görges (Bad Oldesloe) und die Weltranglisten-81. Dinah Pfizenmaier (Bochum) waren in ihren Auftaktspielen der mit 710.000 Dollar dotierten Hartplatzveranstaltung gescheitert.