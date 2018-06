Simferopol (AFP) Nach der Eingliederung der Krim in die Russische Föderation strebt die Minderheit der Krimtataren ein Referendum über ihre Autonomie an. Die zuständige Arbeitsgruppe der Tataren-Versammlung, Medschlis, habe eine Abstimmung alleine unter den Angehörigen der Tataren ins Gespräch gebracht, erklärte der Tatarenführer Refat Schubarow in der Nacht zum Mittwoch. "Wir suchen nach internationalen Beispielen und internationalen Organisationen, die uns unterstützen können."

