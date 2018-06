New York (AFP) Der Internet-Riese Amazon drängt mit seinem Video-Streaming-Geschäft massiv in die Wohnzimmer. Das US-Unternehmen stellte am Mittwoch ein Gerät vor, das die Online-Übertragung von Filmen und Serien auf die Fernseher erleichtern soll. Das Fire TV getaufte Gerät arbeitet dabei nicht nur mit dem Amazon-eigenen Video-Verleih zusammen, sondern kann auch Inhalte von Konkurrenten wie Netflix oder Hulu übertragen. Auch Musik und Videospiele soll Fire TV auf das heimische Fernsehgerät bringen.

