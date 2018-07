New York (AFP) Der US-Autohersteller Chrysler ruft weltweit fast 900.000 Fahrzeuge in die Werkstätten zurück. Grund sei die Korrosion von Bremsteilen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Chrysler sei über einen Unfall wegen eines Bremsproblems informiert worden, bei dem jedoch niemand verletzt worden sei. Betroffen seien Geländewagen vom Typ Jeep Grand Cherokee und Dodge Durango, die zwischen 2011 und 2014 gebaut worden seien. Die Autos wurden vor allem in Nordamerika verkauft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.