Washington (AFP) Der Oberste Gerichtshof der USA hat die allgemeine Obergrenze für Wahlkampfspenden von Bürgern gekippt. Der Supreme Court entschied am Mittwoch in Washington, dass US-Bürger das Recht haben, an verschiedene Kandidaten, Parteien und politische Organisationen jeweils die legale Höchstsumme zu geben. Das Limit für Einzelzuwendungen bleibt aber bestehen. In einer Mehrheitsentscheidung von fünf zu vier Stimmen gab das Richtergremium der Klage eines Geschäftsmanns aus dem Bundesstaat Alabama statt, der sich in seinem Recht auf Meinungsfreiheit eingeschränkt sah.

