Stuttgart (AFP) Wissenschaftler plädieren für einen Ausbau des Hartweizen-Anbaus in Deutschland, weil die Ökobilanz dabei deutlich besser ausfalle als bei der Einfuhr aus dem Ausland. Der heimische Hartweizen (Durum) schneidet in einer am Donnerstag von der Universität Hohenheim in Stuttgart vorgelegten Studie beim Blick auf die Umweltauswirkungen deutlich besser ab als die aus anderen Ländern importierte Ware.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.