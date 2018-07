Wiesbaden (AFP) Für die deutsche Exportwirtschaft ist die Abhängigkeit von Russland nach Angaben des Statistischen Bundesamts überschaubar. Rund zehn Prozent aller exportierenden Unternehmen in Deutschland führen Waren nach Russland aus, wie die Statistiker am Donnerstag in Wiesbaden mitteilten. Gleichzeitig machen für rund 73 Prozent dieser Unternehmen die Exporte nach Russland höchstens ein Viertel ihrer gesamten Exporte aus.

