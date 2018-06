Rom (SID) - Angesichts der Kritik an der neuen Königsklasse plant Formel-1-Boss Bernie Ecclestone am Rande des Großen Preises von Bahrain (Sonntag, 10.00 Uhr/RTL und Sky) anscheinend ein Gipfeltreffen. Wie internationale Medien übereinstimmend berichten, will der 83-Jährige mit Jean Todt, Präsident des Automobil-Weltverbandes FIA, und Ferrari-Chef Luca di Montezemolo die Lage nach der umfassenden Regelreform diskutieren.

Wie die italienische Tuttosport berichtet, sorge sich Montezemolo auch aufgrund der leiseren Hybrid-Turbomotoren um den Unterhaltungswert der Königsklasse. Gemeinsam mit Ecclestone wolle er Todt daher eine Reihe von Änderungs-Vorschlägen präsentieren.

Weltmeister Sebastian Vettel, unter den Fahrern bislang größter Kritiker der verbrauchsärmeren Aggregate, begrüßte die Aussicht auf eine Diskussion. "Ich habe da nichts zu entscheiden", sagte der Red-Bull-Pilot am Donnerstag im Fahrerlager: "Aber wenn Herr Todt mal hier ist, macht es Sinn, ein paar Dinge zu besprechen."