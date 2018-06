Paris (AFP) Frankreichs bisheriger Wirtschafts- und Finanzminister Pierre Moscovici strebt einen Posten in der EU an: Zu einer möglichen Nominierung als EU-Kommissar sagte der 56-Jährige am Donnerstag in Paris, er würde sich "sehr geehrt" fühlen, falls ihm ein solcher Posten angeboten würde. Er fühle sich auch "vollkommen geeignet", eine solche Funktion auszufüllen. Moscovici fügte hinzu: "Und meine europäischen Partner wissen, dass sie in diesen Funktionen einen überzeugten Europäer hätten."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.