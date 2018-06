Paris (AFP) In der französischen Regierung fällt der Außenhandel künftig in den Zuständigkeitsbereich von Außenminister Laurent Fabius. Wie am Donnerstagabend aus dem Umfeld des neuen Regierungschefs Manuel Valls verlautete, wurde der Streit zwischen dem Wirtschaftsressort und dem Außenministerium zu Gunsten des letzteren entschieden. Entsprechende Dekrete zur Zusammenarbeit beider Ressorts würden noch folgen, ebenso wie die Ernennung der zuständigen Staatssekretäre, hieß es.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.