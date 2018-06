Madrid (SID) - Der spanische Tabellenführer Atletico Madrid hofft im Viertelfinalrückspiel der Champions League am 9. April gegen Fußballmeister FC Barcelona auf den Einsatz von Torjäger Diego Costa. Der Torjäger erlitt im Hinspiel am Dienstag (1:1) keinen zunächst befürchteten Muskelriss, sondern lediglich eine Oberschenkelzerrung. Damit bleibt die Chance, dass Costa schon im Rückspiel gegen die Katalanen wieder mitwirken könne, so der Klub.