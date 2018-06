München (SID) - Bayern München hat in ungewöhnlicher scharfer Form auf die negative Berichterstattung in England über Mittelfeldstar Bastian Schweinsteiger reagiert. Über den 29-Jährigen sei in den Boulevardblättern Daily Mirror und The Sun "in respektloser, diskriminierender und persönlich beleidigender Form" berichtet worden.

"Der FC Bayern München akzeptiert so eine Form der Berichterstattung nicht und verurteilt diese aufs Schärfste", schrieb der deutsche Fußball-Rekordmeister am Donnerstag nach dem 1:1 im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Manchester United in einer Presseerklärung. Der FC Bayern werde deshalb den Vertretern der beiden Medien beim Rückspiel am Mittwoch keine Akkreditierung zukommen lassen.

Der Daily Mirror hatte über Schweinsteiger, der den Ausgleich erzielt und in der 90. Minute nach einem Foul an Wayne Rooney die Gelb-Rote Karte gesehen hatte, getitelt: "You dirty Schwein." ("Du dreckiges Schwein"). Die Sun wählte als Überschrift: "You Schwein!"

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) rufe gerade in der Champions League in einer großen Kampagne europaweit zu "RESPECT" auf, führten die Bayern weiter aus. Die Münchner wären wegen eines Verstoßes gegen diese Vereinbarung durch vier Zuschauer, die beim Achtelfinal-Heimspiel gegen den FC Arsenal (1:1) ein respektloses Banner in der Münchner Allianz Arena hochhielten, zu einer Blocksperre von rund 700 Plätzen, sowie einer Geldstrafe von 10.000 Euro verurteilt. "Dies wird von uns akzeptiert", hieß es.