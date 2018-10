Bremen (SID) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat den Vertrag mit Nachwuchsspieler Luca Zander um drei Jahre verlängert. Der 18 Jahre alte Rechtsverteidiger wird zunächst weiterhin in der U23 des Klubs zum Einsatz kommen. Spätestens ab dem 01. Juli 2015 geht der Kontrakt dann in einen Profi-Vertrag über.

In der aktuellen Spielzeit kam Zander bislang siebenmal in der Regionalliga für Werders U23 zum Einsatz, ebenfalls siebenmal spielte er für die Grün-Weißen in der U19-Bundesliga. Im Winter nahm Chefcoach Robin Dutt das Eigengewächs mit ins Trainingslager im spanischen Jerez de la Frontera.