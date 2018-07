Cuiabá (SID) - 70 Tage vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien ist im WM-Stadion von Cuiabá bei einem 0:0 im Pokal zwischen dem Mixto Esporte Clube und dem FC Santos der erste Ball gerollt. In der Arena Pantanal, deren Bau sich deutlich verzögert hatte, werden unter anderem Kolumbien, Russland und Chile insgesamt vier Gruppenspiele austragen.

Das Stadion soll zur WM-Endrunde 41.000 Zuschauer fassen, zum ersten Spiel waren nur 20.000 Zuschauer zugelassen, weil der Oberrang noch nicht freigegeben ist. Dort müssen noch die Sitze montiert werden. Die offizielle Eröffnung ist für den 26. April geplant.

Die WM wird in zwölf Stadien gespielt, der Fußball-Weltverband FIFA wartet nun noch auf die Fertigstellung der Arena Corinthians in São Paulo und der Arena Baixada in Curitiba.