Wolfsburg (SID) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss im Spiel bei Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr/Sky) auf Torhüter Diego Benaglio und Verteidiger Timm Klose verzichten. Benaglio, der schon am vergangenen Spieltag gegen Frankfurt aussetzen musste, laboriert weiter an einer Verletzung am Mittelfinger, Klose ist nach einem Kapselanriss im Sprunggelenk nicht einsatzbereit.

Auch für die seit einigen Wochen verletzten Bas Dost und Slobodan Medojevic kommt ein Einsatz am Wochenende laut Trainer Dieter Hecking noch zu früh. Der Portugiese Vieirinha, der seit September einen Kreuzbandriss auskuriert, steigert derzeit seine Trainingsintensität, wird der Mannschaft jedoch voraussichtlich erst in den letzten Saisonspielen wieder zur Verfügung stehen.