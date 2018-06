Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt wird in dieser Saison einen Zuschauerrekord aufstellen. Im Rhein-Main-Derby am Samstag gegen den FSV Mainz 05 (15.30 Uhr/Sky) werden die Hessen zum ersten Mal in ihrer 115-jährigen Vereinsgeschichte die Millionenmarke durchbrechen. Möglich wird dies durch das erfolgreiche Abschneiden in der Europa League und die drei Partien im DFB-Pokal.